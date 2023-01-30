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Від липня 12 росіян отримали візи для в’їзду в Україну, - ДПСУ

Переважно це жінки, діти та люди похилого віку.

Від липня 12 росіян отримали візи для в’їзду в Україну, - ДПСУ
Ілюстративне фото
Фото: tochka.net

Від липня минулого року 12 громадян Росії отримали візи для в'їзду в Україну.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, це - переважно жінки, діти та люди похилого віку

"За моєю інформацією, загалом з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз було видано громадянам Росії. Майже всі вони перетнули кордон. Це переважно жінки, діти, люди похилого віку, які отримали цю візу і поїхали в Україну з гуманітарної причини через або возз'єднання сім'ї, або до своїх близьких, які перебувають на території України", – сказав Демченко.

Раніше на Київщині прикордонники виявили росіянина 1984 року народження, який написав у своєму паспорті "Україна понад усе" та "Путін - х*йло!". Графу громадянство чоловік взагалі закреслив.

Нагадаємо, зареєстрована 11 лютого 2022 року петиція про запровадження візового режиму росіян у травні набрала 26742 голоси з 25 тисяч необхідних. Тоді президент Володимир Зеленський зазначив, що надіслав відповідного листа прем'єру Денисові Шмигалю, "з проханням опрацювати вказане питання".

Із 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян РФ. Станом на серпень минулого року 112 росіян подали заяви на отримання української візи.

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