У них вилучили велику суму грошей, зброю та набої.

Поліція Києва викрила і затримала злочинну групу, яка займалася викраденням елітних іномарок.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Слідчі та оперативники провели кропітку роботу щодо виявлення та затримання порушників: опитали свідків й очевидців, встановили маршрути пересування викрадених автомобілів. У ході досудового розслідування ми з’ясували, що порушники викрадали транспортні засоби зокрема у нічний час доби. Організатор – це уродженець Сумщини, 1989 року народження, який виконував функції лідера, надавав вказівки та планував злочини. Також затримано його спільника – 51-річного киянина, який допомагав підшуковувати авто", - розповів начальник сектору з розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів Шевченківського управління поліції Олексій Щукін.

Серед викрадених автомобілів – легковики "Хонда", "Сузукі" та "Мазда". "Мазду"фігуранти встигли продати, однак правоохоронці встановили її місцезнаходження та вилучили.

Під час обшуку за місцями мешкання та у автомобілях зловмисників слідчі виявили та вилучили велику суму грошей, одяг, у якому фігуранти перебували під час скоєння злочинів, зброю та набої.

Фото: Нацполіція

Розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень та 800 тисяч гривень. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в травні минулого року в Києві правоохоронці затримали шістьох людей, які викрали 34 мотоцикли та 5 автомобілів різних марок.

За даними поліції, в 2021 році у столиці вкрали 684 авто, при цьому 178 особам повідомили про підозру у вчинені цього злочину. У 2020 році крадіжок і підозрюваних було більше - 752 та 191 відповідно.