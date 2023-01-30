У Херсоні в результаті обстрілів росіян загинули три людини і восьмеро дістали поранення

За минулу добу російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Місто Херсон армія РФ обстріляла 13 разів - гатили по житлових кварталах міста.

Ворожі снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

Через російські обстріли минулої доби загинули три людини. Ще восьмеро цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в порту Херсона пошкоджені два іноземні судна, а також стався витік нафтопродуктів у Дніпро.