Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти
В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні в результаті обстрілів росіян загинули три людини і восьмеро дістали поранення

Окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини.

У Херсоні в результаті обстрілів росіян загинули три людини і восьмеро дістали поранення
Фото: Ярослав Янушевич

За минулу добу російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Місто Херсон армія РФ обстріляла 13 разів - гатили по житлових кварталах міста.

Ворожі снаряди поцілили в порт, Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.

Через російські обстріли минулої доби загинули три людини. Ще восьмеро цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в порту Херсона пошкоджені  два іноземні судна, а також стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також