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Головне за ніч. Понеділок, 30 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, ракетний удар по житловому будинку в Харкові, змінені ліміти енергоспоживання.

Головне за ніч. Понеділок, 30 січня
Фото: ДСНС

Ніч у більшості областей минула відносно спокійно - але лише відносно. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

Наша авіація минулої доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та двох ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили дві радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.

Ворог упродовж доби завдав авіаційного та трьох ракетних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Збройні сили України за минулу добу знищили ще 490 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 650 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Харкові загинула жінка похилого віку, її чоловік та ще двоє людей отримали поранення, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На момент прибуття підрозділів ДСНС горів зруйнований дах будинку на площі біля 450 кв.м. Щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали. О 23:38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 повністю ліквідувати", - повідомили рятувальники.

Обстріл Харкова і Харківської області російські військові почали в неділю, 29 січня, близько 23:00.

Під ударом росіян опинився Київський район міста. Згодом стало відомо, що внаслідок російського ракетного обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів.

НЕК "Укренерго" на 30 січня, порівняно з неділею, підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям на 1,9-3,08%, трохи знизивши нічні ліміти.

Згідно з повідомленнями операторів системи розподілу ДТЕК, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання.

На Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. За прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабілізаційних графіків в області, триватимуть щонайменше до кінця січня.

Зазначається також, що в неділю, у ремонт було виведено один з енергоблоків ТЕС, внаслідок чого знизився обсяг виробництва електроенергії та відповідно – ліміти споживання.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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