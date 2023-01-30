​Генсек НАТО закликав Південну Корею посилити військову підтримку України

Столтенберг подякував Сеулу за невійськову допомогу, але вказав на "негайну потребу" в боєприпасах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Південній Кореї слід посилити підтримку України, в тому числі розпочавши надання військової допомоги.

Про це він заявив під час перебування у Південній Кореї, пише Reuters.

Столтенберг подякував Сеулу за невійськову допомогу Україну, але закликав робити більше, вказавши на "негайну потребу" в боєприпасах.

“Я закликаю Корейську Республіку продовжувати та посилити зусилля у питанні військової допомоги. Врешті-решт, це ваше рішення, але скажу, що кілька держав НАТО, які мали політику, що забороняла їм будь-коли надсилати зброю країнам у конфлікті, змінили цю політику зараз”, - сказав він.

До Південної Кореї Столтенберг прибув у рамках свого азійського турне, яке включає також відвідування Японії. Мета візиту - зміцнити зв’язки із цими союзниками США на тлі війни в Україні та суперництва із Китаєм.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони США підтвердили передачу Україні боєприпасів зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї. Перед цим Міноборони США звернулося до своїх військ, які дислокуються в Південній Кореї, з проханням надати обладнання для допомоги Україні