Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Дрони атакували центр виробництва боєприпасів Міноборони Ірану
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
Як виглядає антиукраїнська бульбашка американського твіттеру
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти
В Ірані безпілотники атакували різні військові об'єкти
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, - Епіфаній
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
Чехія обрала президентом Павела. Європа встояла
ГоловнаСвіт

​Генсек НАТО закликав Південну Корею посилити військову підтримку України

Столтенберг подякував Сеулу за невійськову допомогу, але вказав на "негайну потребу" в боєприпасах.

​Генсек НАТО закликав Південну Корею посилити військову підтримку України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Південній Кореї слід посилити підтримку України, в тому числі розпочавши надання військової допомоги.

Про це він заявив під час перебування у Південній Кореї, пише Reuters.

Столтенберг подякував Сеулу за невійськову допомогу Україну, але закликав робити більше, вказавши на "негайну потребу" в боєприпасах.

“Я закликаю Корейську Республіку продовжувати та посилити зусилля у питанні військової допомоги. Врешті-решт, це ваше рішення, але скажу, що кілька держав НАТО, які мали політику, що забороняла їм будь-коли надсилати зброю країнам у конфлікті, змінили цю політику зараз”, - сказав він.

До Південної Кореї Столтенберг прибув у рамках свого азійського турне, яке включає також відвідування Японії. Мета візиту - зміцнити зв’язки із цими союзниками США на тлі війни в Україні та суперництва із Китаєм.

Нагадаємо, раніше в  Міністерстві оборони США підтвердили передачу Україні боєприпасів зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї. Перед цим Міноборони США звернулося до своїх військ, які дислокуються в Південній Кореї, з проханням надати обладнання для допомоги Україні

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також