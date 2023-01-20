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У Міноборони США підтвердили, що передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї

Це не впливає на боєготовність американського війська.

У Міноборони США підтвердили, що передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї
Фото: Joshua Roberts/Reuters

У Міністерстві оборони США підтвердили передачу Україні боєприпасів зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.

Така схема допомагає швидко забезпечити ЗСУ всім необхідним та не впливає на боєготовність американського війська.

“Ми достатньо регулярно постачаємо в Україну різні боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання. І частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн, - ред.)”, –- зазначила Сінгх.

За її словами, це не впливає на готовність американських сил захищати інтереси США всередині країни й за кордоном.

Нагадаємо, 19 січня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.

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