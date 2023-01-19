Виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних.

Сьогодні відбулось чергове засідання Ставки, на яке були залучені нові учасники - зокрема, в. о. міністра внутрішніх справ, керівник Нацполіції Ігор Клименко. Також у засіданні Ставки взяли участь керівники деяких ОВА, котрі доповідали щодо реалізації закону про національний спротив. Це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська ОВА.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Звичайно, на Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті – “Хортиця”. Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас”, - запевнив Верховний головнокомандувач.

Президент відзначив успіхи прикордонників Луганського й Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони та безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут. Також він подякував бійцям спецпідрозділу “Дозор” Держприкордонслужби за ефективне стримування ворога.

“Зараз ключове завдання нашої держави, усіх нас і наших партнерів – щодня посилювати в держави-терориста відчуття того, що їм не вдасться нічого добитися в Україні. Хоч би скільки часу вони відводили на війну. Хоч би які сили вони витрачали і скільки б своїх людей кинули на поле бою господарі Кремля”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що виконання цього завдання складається з різних елементів – як оборонних, так і політичних. Але один із найважливіших елементів – це сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємося з партнерами.

“І я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві і який дуже чітко закликає Європу ухвалити рішення про танки. І відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована, і зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський повідомив, що готується черговий саміт Україна – ЄС, який запланований на початок лютого. Готується й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року.

“Провів сьогодні зустріч із керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Є важлива домовленість – вона вже виконується: на наші атомні станції будуть надіслані місії МАГАТЕ. На всі. І це суттєво додасть безпеки нашій атомній генерації. Окремо обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та кроки, які можуть повернути всьому людству радіаційну безпеку, порушену Росією” - зауважив Зеленський.

Також президент сьогодні говорив із президентом Об’єднаних Арабських Еміратів про українську формулу миру і підтримку України, зокрема в ООН.

“Дякую Естонії за черговий і найбільший від цієї країни пакет збройної допомоги. За гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет. За NLAW, “Арчери” і БМП. Я дякую Данії за ухвалення рішення щодо “Цезарів” для наших воїнів. Це серйозно посилить нашу армію. Я дякую Литві за новий військовий пакет. За зенітні гармати, амуніцію та гвинтокрили”, - подякував голова держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що завтра від Рамштайну Україна очікує сильних рішень та потужного пакету військової підтримки від США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європейського Парламенту щодо злочину агресії проти України.