Трагедія у Броварах: на борту гвинтокрила загинули 10 людей

На борту гвинтокрила, який впав на території дитячого садка в Броварах, перебувало 10 осіб, а не дев'ять, як повідомлялося раніше. Крім керівництва Міністерства внутрішніх справ, загинули заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців і фотограф.

Про це розповіла прес-секретар Нацполіції Мар'яна Рева, повідомляє Укрінформ.

"Поки ми можемо говорити про 14 загиблих в результаті авіакатастрофи, з них одна дитина - дівчинка 2017 року народження. На борту вертольота знаходилися 10 осіб - троє членів екіпажу, і семеро - це керівництво МВС. Зокрема, серед них - міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович", - розповіла Рева.

За її словами, на момент трагедії на борту також перебували помічниця, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців та фотограф.

Нагадаємо, вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули.

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