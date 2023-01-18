Авіатроща в Броварах: серед загиблих – дитина і очільники МВС України

Служба безпеки України розглядає три основні версії причин катастрофи вертольота в Броварах , серед них – умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Унаслідок падіння вертольота загинули, за останніми даними, 14 людей – усі дев'ятеро, хто був у гелікоптері, та одна дитина і дорослі, які опинилися поруч із місцем падіння.

Вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. Спалахнула пожежа, дітей одразу почали евакуйовувати.

Фото: EPA/UPG

У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Першим про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, борт прямував до однієї з "гарячих точок", де точаться бойові дії.

Пожежу загасили. За офіційною інформацією ДСНС станом на 15:00, загинули 14 людей (девʼять осіб, які були на борту, а також одна дитина і дорослі, які були біля місця катастрофи).

Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Від ДСНС залучено 65 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення МРЦ ШР.

Водночас мер Броварів Ігор Сапожко повідомив у Facebook, що серед загиблих тільки одна дитина.

"На місці працюють судмедексперти, тому інформацію будемо оновлювати", - написав він.

Причини трагедії зʼясовуються, серед версій – диверсія, технічна несправність, порушення техніки безпеки. Очевидці розповіли, що гвинтокрил, перед тим, як впасти, зробив три кола над центром міста.

Фото: EPA/UPG

У Телеграм-каналах пишуть, що вертоліт, який впав у Броварах, придбали у Франції в 2018 році. Після низки авіакатастроф у європейських країнах було виявлено, що ці єврокоптери іноді втрачають у польоті несучий гвинт та страждають "потенційно катастрофічним збоєм у конструкції". Моделі Super Puma EC225 LP та AS332 L2 навіть отримували тимчасову заборону на польоти через те, що коробка передач розроблялася для гелікоптерів вагою до 7 тонн, а почала застосовуватися в моделях важче – 11 тонн. Однак до 2017 року заборони на польоти "Суперпуми" у багатьох країнах було знято, оскільки виробник знайшов спосіб усунути несправність. Гелікоптери постачали Україні не новими, а після використання, капітально відремонтовані та модернізовані.

Досудовим розслідуванням авіакатастрофи займатиметься Служба безпеки України.

Колектив МВС висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих та повідомив, що 18 січня під час виконання службових обов’язків загинули також заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький, командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

"Колектив Міністерства внутрішніх справ України відчуває невимовний біль від втрати людей, справжніх лідерів, які щоденно і цілодобово працювали на безпеку кожного українського громадянина", - йдеться в повідомленні.

Фото: focus.ua

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 року в Хмельницькому. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Навчався в Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. Кандидат юридичних наук. Викладав у Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. Працював юристом, є автором кількох десятків наукових праць та близько 70 законопроєктів, поданих до Верховної Ради України. Входив до Конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань, а також Національної ради з питань антикорупційної політики.

Фото: МВС Денис Монастирський

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу". Очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Міністром внутрішніх справ призначений 16 липня 2021 року.

Без батька залишилися двоє синів.

Євгеній Єнін народився 19 листопада 1980 року у Дніпрі. У 2002 році закінчив з відзнакою Національну академію Служби безпеки України.

Фото: МВС Євген Єнін

З липня 2002 року по грудень 2005 року проходив військову службу на посадах офіцерського складу в оперативних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

У 2010 році захистив дисертацію на тему "Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту" та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності "Основи національної безпеки держави".

У 2012 році закінчив Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі і отримав кваліфікацію юрист-міжнародник.

Чимало років працював на дипломатичній службі, в Міністерстві закордонних справ України.

7 червня 2016 року призначений заступником Генерального прокурора України. Подав у відставку у квітні 2019 року.

З 15 квітня 2020 року був заступником глави МЗС України Дмитра Кулеби, а з 6 вересня 2021-го — першим заступником очільника МВС Дениса Монастирського.

Батька втратили двоє дітей.

Фото: МВС Юрій Лубкович

Юрій Лубкович народився 31 травня 1989 року в місті Тернопіль, закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

У 2010 році закінчив Erasmus University Rotterdam за спеціальністю "Бізнес".

Упродовж 10 років обіймав посади державної служби: на керівних посадах в обласній державній адміністрації, Секретаріаті Кабінету Міністрів України та Апараті Верховної Ради України.

Державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України призначений 17 листопада 2021 року.

Глибокі співчуття з приводу раптової загибелі керівництва МВС України, а також маленьких і дорослих українців, які стали жертвами авіакатастрофи, висловлюють як українські, так і іноземні політичні і громадські діячі.