СБУ має три основні версії причин катастрофи вертольота в Броварах

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Розглядається декілька версії трагедії, повідомили в пресслужбі СБУ.

Серед них:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

"Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії", – йдеться у повідомленні.

За даними речника Повітряних сил Юрій Ігната, вертоліт, що потрапив у аварію, раніше був наданий Україні французькими партнерами. Вранці 18 січня гелікоптер ДСНС зазнав аварії у Броварах. На борту було девʼятеро людей, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Всі вони загинули. Станом на 12:36 відомо про 16 жертв. Крім екіпажу, загинули діти і дорослі, які були поруч із місцем падіння – дитячим садочком і житловим будинком. 30 людей поранені, зокрема 12 дітей.

Борт із керівництвом МВС слідував в місце бойових подій, до однієї з гарячих точок.

Поліція закликає усіх свідків трагедії звернутися на лінію 102.