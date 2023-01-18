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СБУ має три основні версії причин катастрофи вертольота в Броварах

Серед них – умисні дії щодо знищення транспортного засобу. 

СБУ має три основні версії причин катастрофи вертольота в Броварах
Фото: EPA/UPG

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Розглядається декілька версії трагедії, повідомили в пресслужбі СБУ. 

Серед них:

  • порушення правил польоту;
  • технічна несправність гелікоптера;
  • умисні дії щодо знищення транспортного засобу. 

"Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії", – йдеться у повідомленні. 

За даними речника Повітряних сил Юрій Ігната, вертоліт, що потрапив у аварію, раніше був наданий Україні французькими партнерами. Вранці 18 січня гелікоптер ДСНС зазнав аварії у Броварах. На борту було девʼятеро людей, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Всі вони загинули. Станом на 12:36 відомо про 16 жертв. Крім екіпажу, загинули діти і дорослі, які були поруч із місцем падіння – дитячим садочком і житловим будинком. 30 людей поранені, зокрема 12 дітей. 

Борт із керівництвом МВС слідував в місце бойових подій, до однієї з гарячих точок.

Поліція закликає усіх свідків трагедії звернутися на лінію 102. 

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