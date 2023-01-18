Азаров уверен, что в снижении цен нет заслуги Тимошенко
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
Заседание Верховной Рады начнется в 11:00
Заседание Верховной Рады начнется в 11:00
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Дніпро, 14 січня 2023-го. Пам'ятатимемо, сумуватимемо...
Дніпро, 14 січня 2023-го. Пам'ятатимемо, сумуватимемо...
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули діти і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули діти і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни поранили двох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів на Донеччині. 

За добу росіяни поранили двох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Фото: Павло Кириленко

В ніч на 18 січня російські окупаційні війська продовжували обстріли на різних ділянках Донецької області по всьому фронту. Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що одна людина отримала поранення на Донецькому напрямку - в Орлівці Очеретинської громади. Також обстрілом у селі було пошкоджено 6 приватних будинків. 

Ще три будинки пошкоджено у Кураховому, також зафіксовані періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.

Кириленко додав, що на Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Також було гучно на Лисичанському напрямку - у Сіверську та на околицях Званівської громади. 

“У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано майже 20 прильотів по Торському і Зарічному. За попередньою інформацією, без жертв”, - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів. Загальні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також