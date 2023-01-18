За добу росіяни поранили двох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

В ніч на 18 січня російські окупаційні війська продовжували обстріли на різних ділянках Донецької області по всьому фронту. Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що одна людина отримала поранення на Донецькому напрямку - в Орлівці Очеретинської громади. Також обстрілом у селі було пошкоджено 6 приватних будинків.

Ще три будинки пошкоджено у Кураховому, також зафіксовані періодичні обстріли околиць Мар'їнської громади.

Кириленко додав, що на Горлівському напрямку залишається напруженою ситуація в Соледарській громаді. Під обстрілами Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Також було гучно на Лисичанському напрямку - у Сіверську та на околицях Званівської громади.

“У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Тернах, зафіксовано майже 20 прильотів по Торському і Зарічному. За попередньою інформацією, без жертв”, - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 820 російських окупантів. Загальні втрати ворога в Україні - близько 117 770 військових.