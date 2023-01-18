Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули діти і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський

Серед жертв – усі, хто був у гелікоптері, а також діти і дорослі, які були поруч із місцем падіння.

Фото: колаж ЛБ Денис Монастрирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович (праворуч)

Унаслідок падіння вертольота МВС у Броварах загинуло керівництво МВС. Це міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Про це в Телеграм повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Президент України Володимир Зеленський і ДСНС станом на 11 годину озвучили попередні дані щодо жертв: це 15 загиблих і 25 поранених. Серед дітей загиблих троє, поранених 10. Дані уточнюються.

Водночас до цього, станом на 10:30, говорили про 18 загиблих, у тому числі троє дітей, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", – заявив він у Телеграм.

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, борт із Монастирським направлявся в гарячу точку проведення бойових дій. Причини трагедії зʼясовуються.

З 18 жертв: девʼятеро були на борту вертольоту, решта – діти і дорослі, що були в садку або біля нього. Поранено 29 осіб, з них 15 – діти.

"Гелікоптер ДСНС розбився. На борту перебували девʼять осіб. Серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар міністерства", – повідомила речниця Національної поліції Марʼяна Рева.

Попередні причини катастрофи зʼясовуються.

Спершу повідомляли про 16 загиблих.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила", – заявив він.

Падіння вертольоту відбулося біля дитячого садка та житлового будинку. Гелікоптер зачепив будівлю садочка, але впав далі.