Байден та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

Президент США Джо Байден та прем'єр Нідерландів Марк Рютте обговорили у Вашингтоні подальшу підтримку України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Білий дім.

"Вони обговорили нашу постійну політичну, економічну та гуманітарну підтримку України, а також - підтримку, яку вона надає у сфері безпеки", - йдеться в заяві адміністрації Байдена.

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на Рютте, що Нідерланди вирішили передати Україні один ЗРК Patriot. Такий крок партнерів зумовлений останніми подіями в Дніпрі, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку і забрала життя 45 українців.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський провів уже другу від початку року розмову з Рютте. До цього глави МЗС України і Нідерландів обговорили передачу ППО нашій державі.