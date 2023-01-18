Вимоги Путіна визнати окуповані території України є неприйнятними, - Блінкен

Такий підхід Росії показує, що вона насправді не зацікавлена у дипломатичному припиненні війни.

Вимоги Росії визнати своїми тимчасово окуповані регіони України є неприйнятними.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу із главою МЗС Британії Джеймсом Клеверлі.

Держсекретар США також підкреслив, що такі вимоги Росії не дозволяють почати мирний переговорний процес.

"Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес", - наголосив Блінкен.

Він нагадав, що президент РФ Володимир Путін заявляв, що поки Україна не визнає "нові територіальні реалії, немає про що домовлятися".

"Слід прислухатися до Путіна під час його нещодавньої розмови із турецьким президентом Ердоганом, під час якої він заявив, що поки Україна не визнає те, що він називає новими територіальними реаліями, немає про що домовлятися. Іншими словами, поки Україна не визнає та не прийме той факт, що захоплені Росією силоміць території не повернуться, мови не може бути про перемовини. Звісно, це неприйнятно", - додав Блінкен

За його словами, такий підхід Росії показує, що вона насправді не зацікавлена у дипломатичному припиненні війни в Україні.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що наразі єдині переговори між Україною і Росією – це щодо обміну полоненими.