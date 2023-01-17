Росія не вторглася б в Україну, якби вона була членом НАТО, - Санна Марін

Фінляндія вступає до НАТО, щоб не повторилась історія із російським вторгненням в Україну.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін вважає, що Путін не розпочав би вторгнення в Україну, якби вона була членом НАТО.

Про це повідомляє Politico.

Санна Марін наголосила, що “Фінляндія та Швеція також ратифікують членство в НАТО”, щоб убезпечити себе.

“Ми хочемо стати членом НАТО, тому що ми більше ніколи не хочемо війни у Фінляндії”, - сказала Марін.

Вона додала, що сподівається на швидкий процес ратифікації вступу до НАТО для Швеції та Фінляндії.

Також голова уряду Фінляндії додала, що в 2014 році, коли Росія напала на Крим, Європі та її союзникам слід було діяти більш жорстко.

За словами Марін, президент Туреччини Ердоган не вбачає великих проблем із ратифікацією вступу Фінляндії до НАТО, хоча для вступу Швеції можуть певні проблеми.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер вважає, що результатом російського вторгнення може стати вступ України до НАТО.