Польська компанія відмовилася ремонтувати білоруський поїзд через війну в Україні

Білоруська залізниця звернулася із замовленням на ремонт поїзда, який отримав пошкодження після зіткнення з причепом трактора.

Польське підприємство Pesa Bydgoszcz відмовило у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт через агресію Росії та Білорусі проти України.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій із посиланням на Спільноту залізничників Білорусі.

Зазначається, що білоруська залізниця звернулася до польського виробника рухомого складу із замовленням на ремонт дизель-поїзда ДП3-001, який отримав серйозні пошкодження після зіткнення з причепом трактора на переїзді.

"Проте польське підприємство відмовило у проведенні необхідних ремонтно-відновлювальних робіт, пославшись на ситуацію з агресією РФ та РБ проти України та режим санкцій, введений ЄС проти агресорів", - йдеться в повідомленні.

Дизель-поїзд ДП3-003 було вироблено підприємством Pesa Bydgoszcz для БелЖД у 2013 році.

Нагадаємо, білоруські збройні сили з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не були безпосередньо задіяні в бойових діях, але Білорусь надає свою військову техніку і дозволяє росіянам запускати ракети зі своєї території.

Зараз Росія під виглядом навчань нарощує в Білорусі сили авіації. Напередодні на військовий аеродром у Барановичах прилетіло щонайменше вісім російських винищувачів і чотири вантажних борти.

Повітряні сили України повідомили, що пильно стежать за російсько-білоруськими навчаннями.