Голова австрійської дипломатії проти заборони шенгенських віз громадянам Росії

Голова МЗС Австрії Александер Шалленберг виступив проти повної заборони видачі шенгенських віз громадянам РФ.

Про це повідомив Укрінформ.

"Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, ввівши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян", - сказав Шалленберг під час участі у конференції французького університету Sciences Po у Парижі.

Вн наголосив, що немає жодних сумнівів у необхідності повної підтримки України, котра бореться за суверенітет та територіальну цілісність.

Втім, Шалленберг вважає, що архітектура європейської безпеки і в майбутньому повинна буде включати РФ - як постійного члена Радбезу ООН і як ядерну державу.

Голова МЗС наголосив на необхідності присутності РФ у ОБСЄ, оскільки "ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, що залишилися, де російські дипломати змушені сидіти і слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії".

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер готовий підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.