​Канцлер Австрії готовий говорити з Путіним, "якщо це допоможе закінчити війну в Україні"

Канцлер Австрії Карл Негаммер готовий підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

Про це повідомляє телеканал ORF2, передає Цензор.НЕТ.

Канцлер нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спілкувався з Путіним двічі. У квітні він приїжджав до Москви і став першим лідером країни Євросоюзу, який відвідав РФ з початку війни. Тоді Путін вперше особисто спілкувався з Негаммером. До цього вони не зустрічалися та не говорили телефоном.

Вдруге Негаммер і Путін спілкувалися телефоном наприкінці травня. Вони обговорювали обмін полоненими, експорт через українські порти та гуманітарну кризу.

"Ми нейтральна країна, маємо особливий статус у ЄС, і саме з цієї причини мені було важливо спробувати відіграти посередницьку роль у переговорах", - наголошував канцлер.

Негаммер неодноразово наголошував, що австрійська сторона зберігає нейтралітет у питаннях, пов'язаних із війною. Проте Відень "має чітку позицію" щодо деяких з них.

"Необхідні гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування воєнних злочинів", - зазначив Негаммер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон збирається найближчим часом поговорити з Путіним.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначав, що підтримує Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца у намаганнях досягти деескалації шляхом проведення перемовин із Путіним. Однак, він наголосив, що зараз такої можливості він не бачить.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер заявив, що його країна добре вивчила уроки історії, а тим, хто виступає за перемовини з Росією, нагадав, що домовленості з Гітлером призвели до руйнації тодішньої Чехословаччини і Другої світової війни.

Президент США Джозеф Байден також заявив, що найближчим часом не планує переговори з Путіним, але назвав одну умову, за якої вони можливі.