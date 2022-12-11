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Косово готується днями подати заявку на вступ до Євросоюзу

Зараз йдеться про вступ у 2030 році.

Косово готується днями подати заявку на вступ до Євросоюзу
Площа у столиці Косово Приштині прикрашена прапорами Косово та ЄС, 5 травня 2016 р.
Фото: EPA/UPG

Косово готується найближчими днями подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію", - заявив профільний віцепрем’єр Берснік Біслімі. 

Він зазначив, що початковим горизонтом свого вступу до Євросоюзу Косово вбачає 2030 рік. 

П’ять країн-членів ЄС – Греція, Кіпр, Румунія, Словаччина та Іспанія – ще не визнають незалежність Косова. На думку Біслімі, до часу, коли потрібно буде приймати рішення, позиція цих столиць може змінитися.

Він також зазначив, що сподівається на принаймні часткову нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною на основі останніх пропозицій Брюсселя, а навіть часткова домовленість з Белградом зіграла би на користь руху Косова до ЄС. 

Минулого тижня у столиці Албанії пройшов саміт країн Західних Балкан та ЄС, на якому Євросоюз підтвердив, що бачить їх майбутніми членами блоку. Водночас, у ЄС вказали сфери, у яких очікують подальших реформ. 

Нагадаємо, що 9 грудня поліція частково визнаного Косова посилила присутність у муніципалітеті Північна Мітровица, де більшість населення становлять серби.

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