Бенксі продасть 50 своїх робіт і віддасть гроші на допомогу Україні

Британський вуличний художник Бенксі створив 50 малюнків-трафаретів і виставив їх на продаж через сайт благодійного фонду. Отримані кошти підуть на допомогу для України.

Про це повідомляється в Instagram Бенксі та на сайті фонду Legacy Of War.

"Я зробив 50 таких принтів, а всі виручені кошти підуть нашим друзям в Україні. Завітайте до сайту banksy.legacyofwarfoundation.com", – написав Бенксі.

На сайті фонду зазначається, що кожну з 50 копій підписано і пронумеровано. Один покупець може придбати лише один екземпляр за ціною 5 тис. фунтів стерлінгів (близько $6100).

"Якщо ви хочете придбати один, будь ласка, зареєструйте свої дані нижче. Реєстрація закінчується в п'ятницю, 16 грудня, о 12:00 за Гринвічем. Множинні замовлення та боти будуть дискваліфіковані. Успішних кандидатів буде обрано за допомогою комп'ютера, і їм буде надіслано інформацію про те, як завершити купівлю", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кошти, отримані від розпродажу цих робіт, будуть закуплені нові машини швидкої допомоги та машини підтримки.

"Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації інвалідів, літніх людей та постраждалих мирних жителів. Ми відправимо генератори, газові обігрівачі та ліхтарі на сонячних батареях до громад, які переживають сувору зиму без електрики. І ми зможемо продовжити нашу підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТК-спільнот", - наголосив генеральний директор фонду Legasy Of War Джайлз Дулей.

Нагадаємо, 8 грудня анонімний художник Бенксі, який створив в Україні декілька графіті, присвячених війні з Росією, став почесним громадянином міста Ірпінь на Київщині.

Раніше в Гостомелі затримали зловмисників, які намагалися викрасти графіті Бенксі - вони зрізали зображення зі стіни зруйнованого росіянами будинку.