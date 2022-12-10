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Німеччина відправить Україні понад 36 тисяч армійських ковдр, які мали продати на аукционі

Армійські ковдри було вирішено передати ЗСУ.

Німеччина відправить Україні понад 36 тисяч армійських ковдр, які мали продати на аукционі
Фото: з відкритих джерел

Німеччина відправить Україні понад 36 тисяч ковдр, які німецька армія раніше мала намір виставити на аукціон.

Про це повідомляє видання Welt am Sontag, передає "РБК-Україна".

Ковдри спочатку були передані Vebeg GmbH, державній довірчій компанії, яку контролює Федеральне міністерство фінансів, для продажу на аукціоні.

Зазначається, що 36 400 ковдр із змішаної вовни, розміром два на два метри жовто-оливкового кольору, упаковані в коробки, були готові до продажу.

Депутат від Вільної демократичної партії Маркус Фабер розкритикував намір продати ковдри.

"В Україні холодно. Замість того, щоб продавати ковдри зі складів Бундесверу через Vebeg, ми повинні зробити їх доступними для України", - зазначив він. Після цього армійські ковдри було вирішено передати ЗСУ.

Нагадаємо, Україна також отримає 200 млн євро від Німеччини для підтримки переселенців.

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