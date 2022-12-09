США вжили санкцій проти голови ОАСК Павла Вовка

Мова йде про фінансові санкції та візові обмеження.

Держдепартамент США вніс голову ОАСК Павла Вовка до санкційного списку.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

“Відповідно до розділу 7031(c), Державний департамент зареєстрував Вовка за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси”, - йдеться у повідомленні.

В Держдепі додали, що у рамках цієї дії також позначаються двоє найближчих родичів.

США внесли Вовка до санкційного списку “для сприяння відповідальності за корупцію та порушення прав людини”.

Зазначається, що мова йде про фінансові санкції та візові обмеження.

Все майно осіб із санкційного списку заблоковано, крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками однієї чи кількох заблокованих осіб.

Заборони включають внесення будь-яких внесків або надання коштів, товарів чи послуг будь-якою заблокованою особою або на користь будь-якої заблокованої особи або отримання будь-яких внесків чи надання коштів, товарів чи послуг від будь-якої такої особи.

Як раніше повідомлялось, колишній президент Віктор Янукович, що втік з України після перемоги Революції Гідності, подав позови до ОАСК щодо свого поновлення на посаді синхоронно із накопиченням військ Росії на українському кордоні.