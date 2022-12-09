Британія застосувала санкції проти порушників прав людини і організаторів зґвалтувань. У списку є росіяни

Серед них – полковник Ібатуллін, командир 90-ї танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як Росія почала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.

Велика Британія вжила санкції проти 30 корумпованих політичних діячів, порушників прав людини та винуватців сексуального насильства, що пов’язане з конфліктом. Серед них – російський полковник Ібатуллін, командувач 90-ою танковою дивізією, йдеться на сайті уряду.

"Список включає в себе 18 осіб, причетних до порушень прав людини, і шість злочинців, які причетні до сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Ще пʼятеро потрапили туди за причетність до серйозної корупції та незаконного фінансування", – зазначив британський уряд.

Санкції проголошені у Міжнародний день боротьби з корупцією та День прав людини.

Пакет включає фізичних та юридичних осіб, залучених до широкого спектру жахливих дій, включаючи катування в’язнів, заохочування військ для зґвалтування цивільних осіб та систематичні звірства.

Ці санкції демонструють відданість Сполученого Королівства захисту вільних суспільств і прав людини для всіх і всюди.

"Наш обов’язок – сприяти розвитку вільного та відкритого суспільства в усьому світі. Сьогодні наші санкції йдуть далі, щоб викрити тих, хто стоїть за жахливими порушеннями наших найважливіших прав. Ми прагнемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні важелі, щоб забезпечити майбутнє свободи над страхом", – зазначив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Підсанкційним особам заборонено вʼїзд, перерахування коштів через британські банки або отримувати прибуток від британської економіки.

Список порушників прав людей:

Міан Абдул Хак , мусульманський священнослужитель з Пакистану, відповідальний за примусове навернення та шлюби дівчат і жінок з релігійних меншин

, мусульманський священнослужитель з Пакистану, відповідальний за примусове навернення та шлюби дівчат і жінок з релігійних меншин генерал Кале Кайіхура , генеральний інспектор поліції в Уганді з 2005 по 2018 рік. Під час керівництва Кайіхура він керував кількома підрозділами, відповідальними за порушення прав людини, включаючи катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження та покарання

, генеральний інспектор поліції в Уганді з 2005 по 2018 рік. Під час керівництва Кайіхура він керував кількома підрозділами, відповідальними за порушення прав людини, включаючи катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження та покарання Садрах Зелодон Роча та Йохайра Ернандес Чіріно , мер і заступник мера Матагальпи в Нікарагуа. Обидва брали участь у просуванні та підтримці грубих порушень прав людини

та , мер і заступник мера Матагальпи в Нікарагуа. Обидва брали участь у просуванні та підтримці грубих порушень прав людини співробітник УФСБ Росії в Криму Андрій Тишенін і старший оперуповноважений в АР Крим Артур Шамбазов . У 2015 році пара катувала українця Олександра Костенка

і . У 2015 році пара катувала українця Олександра Костенка майор юстиції РФ Валентин Опарін і керівник прокуратури Ростовської області Олег Ткаченко. Обидві особи перешкоджали подачі скарг на тортури, причому Ткаченко також використовував тортури для отримання свідчень

10 іранських чиновників, пов’язаних із судовою та пенітенціарною системами Ірану, також потрапили під санкції. Шестеро з них пов’язані з Революційними судами, які відповідали за переслідування протестувальників.

Крім того, під санкції потрапили Алі Чехармахалі та Глоамреза Зіяї, колишні директори в’язниці Евін у Тегерані, відомої жорстоким поводженням з іранськими та іноземними ув’язненими. Аллах Карам Азізі, наглядач в'язниці Razee Shahr, також піддався санкціям.

Великобританія також наклала санкції на російського полковника Ібатулліна за його роль командира 90-ї танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як Росія почала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.

Шість фізичних та юридичних осіб вневесні до списку за сексуальне насильство в умовах воєнних конфліктів. Це Гордон Коанг Біл і Гатлуак Ньянг Хот, комісари округів Кох і Майендіт у Південному Судані. Обидві особи брали участь у конфліктах у штаті Юніті з лютого по травень 2022 року та мобілізували війська для зґвалтування мирних жителів.

До списку потрапила і група Katiba Macina, також відома як Фронт визволення Macina в Малі, що вчиненяла сексуальне насильство, зокрема організовувала примусові шлюби.

Сьогоднішні санкції також спрямовані на тих, хто причетний до військової хунти М’янми. Сили безпеки відомі вчиненням систематичних звірств проти народу М'янми, включаючи різанину, тортури та зґвалтування:

Управління головного військового управління та безпеки. Цей офіс був основним виконавцем катувань для допитів після державного перевороту, включаючи зґвалтування та сексуальне насильство

33-тя та 99-та дивізії легкої піхоти Збройних сил М’янми, які відповідальні за напади, включаючи сексуальне насильство у штаті Ракхайн у 2017 році та які продовжують чинити звірства по всій країні.

Велика Британія також сьогодні використовує свій глобальний антикорупційний режим, щоб накласти санкції ще на пʼять осіб.

За корупцію до списку потрапили:

Слободан Тешич, торговець зброєю в Сербії, звинувачений у підкупі головного державного прокурора іншої країни

торговець зброєю в Сербії, звинувачений у підкупі головного державного прокурора іншої країни Ілан Шор , голова партії "Шор" у Молдові, який, як повідомляється, причетний до скандалу з шахрайством у молдовському банку в 2014 році. Шор був звинувачений у хабарництві, щоб отримати посаду голови Banca de Economii у 2014 році.

, голова партії "Шор" у Молдові, який, як повідомляється, причетний до скандалу з шахрайством у молдовському банку в 2014 році. Шор був звинувачений у хабарництві, щоб отримати посаду голови Banca de Economii у 2014 році. Володимир Плахотнюк , бізнесмен і колишній політик, який переховується від молдовського правосуддя, причетний до захоплення та корупції державних установ Молдови

, бізнесмен і колишній політик, який переховується від молдовського правосуддя, причетний до захоплення та корупції державних установ Молдови Мілан Радойчич , будівельний бізнесмен. Радойчич отримав прибуток від незаконного привласнення державних контрактів і використовував свій вплив для укладення прибуткових контрактів своїм власним будівельним компаніям

, будівельний бізнесмен. Радойчич отримав прибуток від незаконного привласнення державних контрактів і використовував свій вплив для укладення прибуткових контрактів своїм власним будівельним компаніям Звонко Веселінович, будівельний бізнесмен із Косова, який використовує державні контракти для незаконного привласнення державних коштів

Російська 90 гвардійська танкова дивізія, проти керівника якої вжили обмежувальні заходи, серед іншого, атакувала Чернігівську область.