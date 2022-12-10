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Марокко надасть Україні запчастини до танків, - ЗМІ

Постачання запчастин може відбутись завдяки США.

Марокко надасть Україні запчастини до танків, - ЗМІ
Фото: Le Journal de l'Afrique

Марокко поставить в Україну запчастини до танків Т-72.  

Про це повідомляє Le Journal de l'Afrique

Зазначається, що американська дипломатія змогла переконати Марокко доставити до Києва запчастини для танків Т-72.

“Королівські збройні сили Марокко мають кілька десятків танків типу Т-72Б/БК, придбаних у 1999-2001 роках у Білорусі. У липні 2015 року українська державна компанія “Укроборонсервіс” звернулася до Марокко з проханням про запчастини для своїх танків Т-72”, - йдеться у повідомленні. 

Видання нагадує, що Марокко взяло участь у зустрічі з 40 союзниками Сполучених Штатів, усіма членами НАТО та кількома країнами-гостями в Німеччині, щоб обговорити збільшення військової допомоги Україні. 

Нагадаємо, Берлін продовжує перемовини із Вашингтоном та іншими партнерами стосовно постачання Україні танків Leopard, але рішення ще не ухвалено.

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