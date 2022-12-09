США запровадили санкції проти російської ЦВК та її голови Памфілової

Такі заходи Вашингтон вжив у зв'язку із псевдореферендумами на окупованих територіях України.

Міністерство юстиції США включило до санкційних списків, пов'язаних з порушеннями прав людини, Центральну виборчу комісію (ЦВК) Російської Федерації та 15 її членів, зокрема, - голову Елу Памфілову.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресреліз американського Мін'юсту.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти ЦВК РФ та її 15 членів", - йдеться у повідомленні.

Також серед тих, хто потрапив під обмеження, - заступник голови ЦВК Росії Микола Булаєв і секретар ЦВК Наталія Бударіна, а також іще шестеро фізосіб.

Зазначається, що такі заходи Вашингтон вжив у зв'язку із псевдореферендумами на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн розповіла про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. За її словами, до списку пропонують додати ще майже 200 фізичних та юридичних осіб.