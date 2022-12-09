Шмигаль розповів, хто отримуватиме електроенергію в першу чергу

"Цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії", - зазначив прем'єр.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети включення електропостачання, які має розробити Міненергетики і подати на розгляд уряду.

"Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й Уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу", - заявив Шмигаль на засідання уряду.

За його словами, є чотири пріоритетні групи:

критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні;

об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;

бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (наприклад, хлібопекарні та молокозаводи).

житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація на сході держави.

В Україні пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, також отримали пошкодження всі теплові та гідроелектростанції.