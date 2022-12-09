Шмигаль розповів, хто отримуватиме електроенергію в першу чергу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети включення електропостачання, які має розробити Міненергетики і подати на розгляд уряду.
"Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й Уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу", - заявив Шмигаль на засідання уряду.
За його словами, є чотири пріоритетні групи:
- критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні;
- об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;
- бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (наприклад, хлібопекарні та молокозаводи).
- житловий сектор.
"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, за інформацією Укренерго, в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація на сході держави.
В Україні пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, також отримали пошкодження всі теплові та гідроелектростанції.