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Шмигаль розповів, хто отримуватиме електроенергію в першу чергу

"Цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії", - зазначив прем'єр.

Шмигаль розповів, хто отримуватиме електроенергію в першу чергу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритети включення електропостачання, які має розробити Міненергетики і подати на розгляд уряду.

"Говоритимемо відверто, що цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й Уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу", - заявив Шмигаль на засідання уряду.

За його словами, є чотири пріоритетні групи:

  • критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні;
  • об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави;
  • бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (наприклад, хлібопекарні та молокозаводи). 
  • житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація на сході держави.

В Україні пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі, також отримали пошкодження всі теплові та гідроелектростанції.

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