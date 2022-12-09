Компанія «Епіцентр» спільно з Sense Bank, Абанком та глобальною компанією платіжних технологій Visa випустили цифрову кредитну картку Вигода, яка дає можливість отримувати подвійний кешбек: 2% балами за покупки в Епіцентрі та 1% від покупок в інших магазинах і онлайн. Кредитка «ВИГОДА» не має аналогів на ринку України.

Крім цього тримачі картки можуть отримати універсальну розстрочку від Абанку на 6 місяців без переплат під 0,00001% на всі покупки вартістю понад 500 гривень в мережі торгових центрів «Епіцентр» та на epicentrk.ua.

Ще одна перевага нової цифрової картки – безкоштовне оформлення онлайн за 5 хвилин.

«Карткою «ВИГОДА» в Епіцентрі користуються майже 7 млн наших покупців, – розповідає Ірина Шинкаренко, директорка з реклами та маркетингу ТОВ «Епіцентр К». – Але ми разом з Sense Bank та Абанком хочемо надати ще більше вигод та переваг нашим лояльним клієнтам, наприклад, подвійні відсотки кешбеку. Абанк пропонує також кредитний ліміт на безліч товарів від Епіцентру без передплат. Я переконана: в цей непростий час люди потребують нашої підтримки, і ми створюємо спільні корисні продукти. А під час акції Чесна Вигода це ще й мультиперевага: і економія, і подвійні бали.

«Як і завжди ми концентруємося на розробці пропозицій для клієнтів, які є максимально зручні та вигідні. Саме питання вигоди сьогодні є найбільш актуальним для кожного українця. Тому з Епіцентром і створили унікальний продукт для ринку, який в першу чергу про отримання додаткових коштів за його використання нашими існуючими і потенційними клієнтами. І звісно цифрова картка «Вигода» - це все про зручність, доступність та більше можливостей», - зазначив Андрій Гриценюк, виконавчий директор блоків «Інформаційні технології» та «Роздрібний бізнес», Член Правління Sense Bank.

“Ми цінуємо час наших клієнтів, тому важливим критерієм при створенні продукту для нас є швидкість та зручність оформлення, саме тому картку можна оформити протягом 5 хвилин у мобільному додатку АBank24. Тільки уявіть: ви у магазині “Епіцентр”, у черзі, і коли приходить час розплатитися — ви робите це щойно оформленою карткою “Вигода” — це дуже круто!” — повідомляє керівник напрямку “Кредитні картки” Євген Зайченко.

«Головна мета Visa – стати кращим способом оплати для кожного в будь-якому куточку світу. Ми раді підтримати проєкт Вигода, який допомагає споживачам робити покупки більш зручними і доступними для багатьох, навіть в надскладних умовах. Ми впевнені, що досвід компанії «Епіцентр» в роботі з клієнтами, розумінні їх потреб та побудові лояльності дозволить задовольнити потреби існуючих і залучити нових клієнтів. А міжнародні компетенції Visa та найсучасніші технології посилять картку Вигода і нададуть виключний клієнтський досвід в платіжних рішеннях,» - коментує Наталя Войтович, старша директорка, голова департаменту по роботі з торговельно-сервісними підприємствами і еквайрингу Visa в 17 країнах.

Оформити віртуальнукредитну картку «Вигода» можна:

· у цифровому банку Sense SuperApp за посиланням

· у мобільному додатку Абанку за посиланням

· за окремим QR-кодом, який можна буде знайти в торгових центрах, на сайті та у соціальних мережах Епіцентру.

Для оформлення універсальної розстрочки необхідно:

- Оформити віртуальну кредитну картку «ВИГОДА» Абанку з кредитним лімітом до 200 000 гривень

- Здійснити покупку на суму від 500 грн у мережі торгових центрів «Епіцентр» або на epicentrk.ua та оплатити карткою «ВИГОДА».

Sense Bank пропонує кредитний ліміт до 100 тис грн з пільговим періодом до 62 днів. Крім того, клієнт отримує додатковий дохід 8% річних від залишку власних коштів.

Довідка:

Епіцентр - лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на початок грудня 2022 року мережа компанії об’єднувала 73 діючих торгових об’єкти під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. Попри суттєві втрати компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну же перевищила 450 млн грн.

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

Sense Bank – один із системно важливих банків України з 133 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працюєв 4,5 тис. співробітників.

Visa (NYSE: V) – світовий лідер індустрії електронних платежів, що сприяє транзакціям між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у більш ніж 200 країнах та територіях щороку. Наша місія – об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, щоб сприяти благополуччю споживачів та процвітанню бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей у всьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтесь більше на сайті Visa.com.ua.