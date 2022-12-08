Кілька мільярдів гривень гуманітарних виплат українським родинам за півроку 

Повномасштабна війна спричинила серйозну гуманітарну кризу в Україні. Так, за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, наприкінці жовтня кількість внутрішньо переміщених осіб в нашій державі сягнула 6,5 млн осіб.

Хтось рятувався від війни, залишаючи за спиною все життя та нажите. Інші втратили своє майно через російську навалу. Крім того, багато українців, навіть які не полишали свої домівки, через війну втратили роботу або бізнес — та залишились без джерела постійного доходу, Напевно, чи у не найскрутнішій ситуації опинились багатодітні родини — особливо ті, в яких є діти з інвалідністю. Залученість банку у розв’язанні чи не наймасштабнішої гуманітарної кризи, яку змушені були переживати українські родини - це чітка і непохитна позиція Укрексімбанку як державного банку.

З перших днів війни Уряд шукав способи допомогти найуразливішим категоріям населення. Вже в березні Мінсоцполітики та Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) розробили багатоцільову програму гуманітарної підтримки незахищеним сім’ям з дітьми під назвою «Спільно».

За цією програмою родини, що потрапили у складну життєву ситуацію, можуть отримати адресні виплати. Зараз залишити заявку на грошову допомогу можуть батьки або опікуни трьох та більше дітей віком до 18 років та родини, в яких є принаймні одна дитина до 18 років з інвалідністю.

Розмір допомоги становить 2220 грн на кожного члена сім'ї на місяць — максимум для п'яти осіб. Допомога видається один раз, але із таким розрахунком, аби створити родині "подушку" безпеки на три місяці. Так, наприклад, сім'я із трьох осіб отримає загалом близько 20 тис грн, а родина з п'ятьох людей – 33,3 тис грн.

Згідно з умовами програми, Мінсоцполітики збирає заявки від сімей, що підпадають під критерії «Спільно», та передає ці дані ЮНІСЕФ. Саме Фонд надалі перераховує допомогу.

Для безпосереднього зарахування коштів на рахунки ЮНІСЕФбув потрібен надійний банк, який візьме на себе процес "доставки" зі спеціального транзитного рахунку на рахунки учасників програми.

Для Фонду було важливо, аби банк-партнер міг забезпечити максимальну прозорість, структурування виплат від ЮНІСЕФ, та гарантувати, що родини, які беруть участь у програмі, зможуть безперебійно отримувати таку потрібну їм допомогу.

Обираючи технічних партнерів, Фонд спочатку розглядав чимало банків. Врешті-решт ЮНІСЕФ для втілення можливості підтримати українців у рамках програми «Спільно» обрав саме Укрексімбанк.

«Фонд довірив саме команді Укрексімбанку впровадити цей проєкт, адже за багато років плідної співпраці з ЮНІСЕФ ми довели, що вміємо вирішувати надзадачі та змогли побудувати з клієнтом довірчі відносини», – коментує Олександр Ігнатенко, член правління АТ «Укрексімбанк».

Перед Укрексімбанком постало непросте завдання: у максимально стислі терміни, в умовах війни та пов'язаних з нею обмежень, зробити можливим одночасне опрацювання великої кількості платежів з транзитного рахунку ЮНІСЕФ та якнайшвидше зарахування на рахунки родин, що взяли участь в програмі.

Це непростий проєкт, який вимагав залучити значні ресурси як з боку Фонду, так й зі сторони банку, який відповідав за налаштування платіжних сервісів. До того ж через велику кількість помилок у реквізитах одержувачів значну частку транзакцій досі доводиться проводити у «ручному» режимі.

Розуміючи важливість програми та те, скільки людей чекають на допомогу, Укрексімбанк взяв на себе виклик. Протягом трьох тижнів нон-стоп роботи команда доопрацювала програмне забезпечення та технічно реалізувала можливість учасникам програми отримувати кошти зі спеціального рахунку Фонду на свої рахунки у будь-яких банках. Вже у квітні, менш ніж за місяць після запуску програми «Спільно», родини з дітьми почали отримувати допомогу від ЮНІСЕФ.

Команда постійно працює, аби зробити проєкт кращим. Йдеться й про технічні нюанси, й про доробки, які потрібні, аби дотримуватись вимог Закону. Наразі обсяг виплат вже сягає кількох мільярдів гривень.

«Під час реалізації проєкт перед нами стояли не тільки технічні складнощі — але й велике почуття відповідальності перед родинами, яким потрібна підтримка. Ми не могли не виправдати довіру ЮНІСЕФ та залишити сотні тисяч українців без нагальної допомоги.

Наше партнерство із ЮНІСЕФ – чергова можливість показати чітку та сильну продержавну позицію Укрексімбанку та допомогти Уряду й українцям у розв'язанні гострих гуманітарних криз», – резюмує Олександр Ігнатенко, член правління АТ «Укрексімбанк».