Україна запровадила санкції проти 4 500 фізичних та юридичних осіб Росії

Опрацьовані і рекомендовані санкції проти ще 6 000 осіб.

За 100 днів роботи Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань реалізації санкційної політики було запроваджено санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб РФ.

Про це повідомляє сайт Міністерства економіки.

Зазначається, що запроваджені санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб, опрацьовані і рекомендовані ще проти понад 6 000 осіб.

Серед фізичних осіб, щодо яких вже запроваджені санкції – діти та родичі Володимира Путіна та Сергія Лаврова, відомий як “гаманець Путіна” бізнесмен Сергій Ролдугін. Запроваджені санкції проти вищого політичного та військового керівництва Росії та Білорусі. Під санкції потрапили російські олігархи зі списку Forbes та їхнє оточення: Аркадій та Борис Ротенберги, Михайло Прохоров, Сулейман Керімов, Юрій Ковальчук тощо. Загалом – 256 осіб.

Серед юридичних осіб під санкції потрапили банки, зокрема Альфа-Банк (Росія), компанії, пов'язані зі Сбербанком Росії, ВТБ Банком, підприємства видобувної галузі та переробки, металургії, зокрема Алроса, Татнєфть та Татойл, підприємства групи Лукойл, транспортні та логістичні компанії, аеропорти, авіакомпанії тощо.

Окрім того, розглянуто та рекомендовано спрямувати до розгляду РНБОУ пропозиції про запровадження санкцій ще до понад 6 000 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, щодо понад 1 000 представників російської влади, військового керівництва, банківської сфери, понад 2 000 пропагандистів, діячів культури, блогерів, спортсменів, ТРК, видавництв тощо та понад 3 000 підприємств військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перелічила, що входить у дев'ятий пакет санкцій проти Росії.