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Росіяни завезли “Гради” на Запорізьку АЕС, можлива провокація, – Енергоатом

Військові РФ можуть обстріляти протилежний бік Дніпра, міста Нікополь і Марганець.

Росіяни завезли “Гради” на Запорізьку АЕС, можлива провокація, – Енергоатом
Фото: Енергоатом

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції окупанти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Град”.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Згідно з повідомленням, зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. У цьому місці раніше будували деякі “захисні споруди” в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

 

В Енергоатомі вважають, що найбільш вірогідна провокація, що готується – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками “Град” безпосередньо з майданчику ЗАЕС. Зазначається, що росіяни можуть користуватися “прикриттям” енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

“Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під'їзні шляхи до неї”, – наголошується у повідомленні.

Енергоатом звернувся до МАГАТЕ і всієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗО “Град” безпосередньо на майданчику ЗАЕС.

“Вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації”, – підкреслили в Енергоатомі.

Нагадаємо, 27 листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що він бачать ознаки того, що військові армії РФ, можливо, готуються залишити територію Запорізької АЕС. 

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