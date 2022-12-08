На Житомирщині СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП

Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб причетних до протиправної діяльності та предметів, заборонених до обігу на території України.

На Житомирщині СБУ розпочала безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП.

Про це повідомляє Управління СБУ у Житомирській області.

"У Житомирській області тривають безпекові (контррозвідувальні) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви. Цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях: Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі зазначають, що мета цих заходів - виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі Української держави.

Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, а також предметів, заборонених до обігу на території України.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ (МП) в різних регіонах країни. Вчора безпекові заходи були проведені на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Крім монастирів, перевірили собори, управління єпархії, недільну школу і релігійну громаду.

Крім того, вчора стало відомо, що до 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "здавав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку. Ворожий поплічник із 2014 року перебував на контакті з ватажком одного з терористичних угруповань "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.