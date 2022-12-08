Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

На Житомирщині СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП

Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб причетних до протиправної діяльності та предметів, заборонених до обігу на території України.

На Житомирщині СБУ проводить безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП
Фото: СБУ

На Житомирщині СБУ розпочала безпекові заходи у двох монастирях та скиті УПЦ МП.

Про це повідомляє Управління СБУ у Житомирській області.

"У Житомирській області тривають безпекові (контррозвідувальні) заходи СБУ на об’єктах Української православної церкви. Цього разу заходи проводяться у Коростенському районі на території та у приміщеннях: Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря, Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії, Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі зазначають, що мета цих заходів - виявлення та протидія підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі Української держави.

Правоохоронці спільно з представниками релігійних організацій проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, а також предметів, заборонених до обігу на території України.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ (МП) в різних регіонах країни. Вчора безпекові заходи були проведені на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Крім монастирів, перевірили собори, управління єпархії, недільну школу і релігійну громаду.

Крім того, вчора стало відомо, що до 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "здавав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку. Ворожий поплічник із 2014 року перебував на контакті з ватажком одного з терористичних угруповань "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також