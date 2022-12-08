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​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС

Окупанти призначили її "заступницею керівника" Курилівської громади.

​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки в Києві затримали колишню голову Куп'янської райдержадміністрації, яка під час окупації району підтримала російських загарбників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Окупанти "призначили" жінку "заступницею керівника" Курилівської громади.

"Перебуваючи на «посаді», виконувала вказівки кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора. Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини",- зазначили в СБУ.

Після звільнення регіону від росіян жінка втекла до Києва, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше прокурори у суді довели, що у липні цього року житель Куп'янська погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду «в.о. керівника КП "Благоустрій міста"» самопроголошеної «ВГА Куп'янского района Харківської області». Чоловіка засудили до п'яти років тюрми.

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