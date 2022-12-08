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Росіяни обстріляли транспортну базу в Миколаєві

На щастя, люди не постраждали.

Росіяни обстріляли транспортну базу в Миколаєві
Миколаїв, обстріл
Фото: Офіс президента

Російські війська пізно ввечері 7 грудня обстріляли Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300.

Про це повідомив у Telegram керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зафіксовано влучання по транспортній базі, люди не постраждали.

"Вночі, 7 грудня, близько 23:50 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Без жертв та постраждалих", – повідомив Кім.

Фото наслідків обстрілу оприлюднила пресслужба Офісу президента.

Нагадаємо, станом на 2 грудня від російських обстрілів у Миколаєві пошкоджено 874 багатоповерхівки і понад 1000 приватних будинків.

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