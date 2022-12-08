Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Європа змінюється. Континент переглядає свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переосмислює політику у сфері торгівлі, приєднання та енергетичної безпеки. У широкому сенсі це - переосмислення того, що означає бути європейцем, і багато в чому завдяки українському коміку, який став президентом", - йдеться у матеріалі.

Журналісти звертають увагу на те, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України. При цьому Зеленський також зміг переконати решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною - у що мало хто вірив до лютневого вторгнення Росії.

"Лише погляньте, як європейські лідери, які перемагають на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили", - пише Politico.

Зазначаєтсья, що Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною, і в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому.

Нагадаємо, раніе американський журнал Time назвав президента Зеленського та "дух України" символами 2022 року.

А

5 грудня Зеленський став людиною року за версією Financial Times.