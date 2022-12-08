Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
У Німеччині затримали 25 осіб, які планували держпереворот
У Німеччині затримали 25 осіб, які планували держпереворот
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
«Конституція захищає депутатів із проросійських партій», — Безгін
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico

"Європейські лідери прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України".

Зеленський став найвпливовішою людиною Європи за версією Politico
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Європа змінюється. Континент переглядає свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переосмислює політику у сфері торгівлі, приєднання та енергетичної безпеки. У широкому сенсі це - переосмислення того, що означає бути європейцем, і багато в чому завдяки українському коміку, який став президентом", - йдеться у матеріалі.

Журналісти звертають увагу на те, що європейські лідери, які перемогли на виборах у своїх країнах прагнуть якнайшвидше відвідати Київ, щоб сфотографуватись з президентом України. При цьому Зеленський також зміг переконати решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною - у що мало хто вірив до лютневого вторгнення Росії.

"Лише погляньте, як європейські лідери, які перемагають на виборах, біжать до Києва, щоб сфотографуватися з урочистим 44-річним чоловіком у його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стояти поруч з ним – ось як політики прагнуть, щоб їх бачили", - пише Politico. 

Зазначаєтсья, що Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною, і в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. 

Нагадаємо, раніе американський журнал Time назвав президента Зеленського та "дух України" символами 2022 року.

А

5 грудня Зеленський став людиною року за версією Financial Times.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також