Зеленський звернувся до Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді

Президент України Володимир Зеленський звернувся до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді. Ця організація реалізувала проєкти у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності.

За словами глави держави, підтримка США означає порятунок українців.

"Зараз саме такий час, коли підтримувати буквально означає рятувати – рятувати мільйони людей, мільйони батьків і матерів, мільйони дітей", - зазначив Зелеснський.

Він подякував за надану Сполученими Штатами Америки допомогу і повідомив, що наразі вдалося звільнити з-під російської окупації 1888 населених пунктів.

"Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", - наголосив Президент.

Він підкреслив, що "ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації", а також у "російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі" і в РФ, куди депортували сотні тисяч громадян України.

"Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка... Я вірю, що завдяки зокрема вашій підтримці ми зможемо одного дня сказати: вся Україна нарешті вільна й убезпечена від російських посягань", - сказав глава держави.

Нагадаємо, законодавці США погодилися надати Україні щонайменше $800 млн додаткової безпекової допомоги у 2023 році.

Починаючи від 24 лютого, Штати виділили Україні понад 1,5 млрд доларів гуманітарної допомоги.