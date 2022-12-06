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ЗСУ радикально змінили розуміння України в усьому світі, - Порошенко

Українське мистецтво війни вже вивчають в усіх військових академіях світу, наголосив експрезидент.

ЗСУ радикально змінили розуміння України в усьому світі, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко привітав українських захисників і захисниць із Днем ЗСУ. Він наголосив: Збройні Сили України стали ключовим елементом європейської безпеки.

«У ці дні вирішується — чи буде існувати Україна і чи буде жити її народ. Життя кожного з нас в руках Збройних Сил України. Від мужності, майстерності, самовідданості солдат і офіцерів залежить абсолютно все — від тепла і світла в наших домівках до позиції наших міжнародних партнерів», – написав Порошенко у Facebook.

Він нагадав, що ЗСУ врятували нас у найважчі дні лютого, здобули славетні перемоги під Києвом, Харковом, Херсоном, на просторах Чорного моря і в повітрі над нашою країною.

«Українське мистецтво війни вже вивчають в усіх військових академіях світу. А ще вони (ЗСУ - ред.) радикально змінили розуміння України в усьому світі. Нація, що має таких лицарів, впевнено займає належне їй місце в світовій політиці, історії та культурі. Вчорашні скептики прибувають до Києва, щоб визнати — Україна необхідна Об’єднаній Європі, бо ЗСУ є ключовим елементом європейської безпеки», – пише п’ятий Президент.

«Тому День Збройних Сил України — це не просто професійне свято. Це велике державне свято на честь тих, хто врятував нашу державу і тепер її уособлює. У цей день, як і кожного дня, кожному українцеві правильно словами, а головне — справами привітати наших захисників», – вважає Петро Порошенко.

«Ми пишаємося вами, дорогі наші воїни, непохитні жінки і чоловіки у лавах ЗСУ! Слава вам і низький уклін, нехай Господь береже вас на дорогах війни і дарує перемогу і мир вам і всьому нашому народу!». – пише Петро Порошенко.

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