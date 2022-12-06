Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України

“Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу”.

Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських військових з Днем Збройних сил України.

“Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу”, – написав він у Telegram.

Головнокомандуючий сердечно привітав військових з днем Збройних сил України.

“Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру”, – наголосив він.

Нагадаємо, Збройні сили України у 2022 році героїчно відзначають свою 31 річницю.