Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України

Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських військових з Днем Збройних сил України.
“Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу”, – написав він у Telegram.
Головнокомандуючий сердечно привітав військових з днем Збройних сил України.
“Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру”, – наголосив він.
Нагадаємо, Збройні сили України у 2022 році героїчно відзначають свою 31 річницю.