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Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України

“Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу”.

Валерій Залужний привітав військових з Днем Збройних сил України
Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських військових з Днем Збройних сил України.

“Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу Перемогу”, – написав він у Telegram.

Головнокомандуючий сердечно привітав військових з днем Збройних сил України.

“Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, – сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру”, – наголосив він.

Нагадаємо, Збройні сили України у 2022 році героїчно відзначають свою 31 річницю.

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