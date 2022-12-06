Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області – загалом випустили по мирних населених пунктах пів сотні снарядів.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Не вщухають обстріли Нікопольщини… росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів”, – зазначив він.
Резніченко додав, що минулося без загиблих та поранених.
“У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин із кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід”, – уточнив він.
У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога біля семи населених пунктів на Донеччині.