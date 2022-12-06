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Уночі окупанти випустили майже 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. Люди не постраждали.

Уночі окупанти випустили майже 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Тelegram

Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області – загалом випустили по мирних населених пунктах пів сотні снарядів.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Не вщухають обстріли Нікопольщини… росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів”, – зазначив він.

Фото: Валентин Резніченко у Тelegram

Резніченко додав, що минулося без загиблих та поранених.

“У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин із кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід”, – уточнив він.

Фото: Валентин Резніченко у Тelegram

У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога біля семи населених пунктів на Донеччині. 

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