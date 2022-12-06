Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. Люди не постраждали.

Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області – загалом випустили по мирних населених пунктах пів сотні снарядів.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Не вщухають обстріли Нікопольщини… росіяни усю ніч тримали під прицілом своєї важкої артилерії сам Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади. У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів”, – зазначив він.

Фото: Валентин Резніченко у Тelegram

Резніченко додав, що минулося без загиблих та поранених.

“У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин із кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики уже стали до роботи. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід”, – уточнив він.

Фото: Валентин Резніченко у Тelegram

У решті районів ніч була без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога біля семи населених пунктів на Донеччині.