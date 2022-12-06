На Херсонщині у колабораціонізмі підозрюють ексміліціонера

У Херсонській області правоохоронці повідомили підозру ще одному колаборанту – експрацівнику міліції.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Колишній працівник органів внутрішніх справ під час окупації добровільно пішов працювати до так званої “полиции” смт Чаплинка, очоливши незаконний правоохоронний орган.
“Начальник” самостійно здійснював підбір співробітників і агітував місцевих мешканців поповнити лави псевдополіції.
За добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, підозрюваному може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.
Також під час проведення стабілізаційних заходів у приміщенні Херсонського районного управління поліції, яке використовували окупанти у своїх цілях, виявили документи про призначення колаборанта на згадану посаду.
Нагадаємо, за колабораціонізм до п'яти років засудили очільника комунального підприємства під час окупації Куп’янська.