Їх виявили в полі.

Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов оприлюднив фото уламків однієї зі збитих в області ракет.

У своєму Telegram Нєбитов повідомив, що частини ракети виявили в полі.

"Уламки однієї зі збитих ворожих ракет фіксує поліція Київщини. Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети", - повідомив керівник поліції.

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Нєбитов закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Нагадаємо, повітряне командування "Схід" знищило 15 російських ракет над Дніпропетровщиною.