На деяких станціях київського метро можуть не висаджувати пасажирів, - Кличко

Через велику кількість людей у метрополітені, які використовують його в якості укриття, на деяких станціях київської підземки може не відбуватись висадка та посадка пасажирів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях. Мешканці та гості столиці використовують метрополітен як укриття", - йдеться у повідомленні.

Міський голова закликав стежити за повідомленнями на станціях з приводу змін у роботі метрополітену та нагадав, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що перша хвиля російських ракетних атак минула, але можливі інші. Росіяни прагнуть заплутати дії української ППО.