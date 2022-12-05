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У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)

Інформація уточнюється.

У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
Мапа повітряних тривог станом на 14:10
Фото: alerts.in.ua

Сьогодні під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

“У Запоріжжі чутно звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв прокоментував інформацію про вибухи, які чули запоріжці: "Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони".

Оновлено 14:34. У селі Новософіївка Запорізької області зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

“ДСНС та швидка вже працюють на місці події”, – повідомили в Офісі президента. 

 

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Очільники Обласних військових адміністрацій повідомляють про наявність крилатих ракет в повітряному просторі України. 

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