У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)

Сьогодні під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

“У Запоріжжі чутно звуки вибухів”, – йдеться у повідомленні.

Виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв прокоментував інформацію про вибухи, які чули запоріжці: "Частина з них – це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони".

Оновлено 14:34. У селі Новософіївка Запорізької області зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані.

“ДСНС та швидка вже працюють на місці події”, – повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Очільники Обласних військових адміністрацій повідомляють про наявність крилатих ракет в повітряному просторі України.