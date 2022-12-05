СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який під час окупації вводив у місті "рубльову зону"

Через цього колаборанта гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в місті банківські "представництва" країни-агресора.

Служба безпеки викрила чергового "високопоставленого" пособника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Було затримано керівника колишньої філії підконтрольного РФ "Международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Саме через цю російську фінустанову гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора.

Таким чином загарбники планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ.

Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.

Для реалізації проєкту агресор планував використати досвід створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

Своє "робоче місце" посібник агресора облаштував у будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень, однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) КК України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, наприкінці листопада було повідомлено про підозру у пособництві ворогу заступнику міського голови Херсонської міськради. Він сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів Росгвардії, ФСБ та російських військових.