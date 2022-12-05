СБУ затримала в Херсоні екскерівника банку РФ, який під час окупації вводив у місті "рубльову зону"

Служба безпеки викрила чергового "високопоставленого" пособника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Було затримано керівника колишньої філії підконтрольного РФ "Международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Саме через цю російську фінустанову гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора.
Таким чином загарбники планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ.
Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.
Для реалізації проєкту агресор планував використати досвід створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей.
Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.
Своє "робоче місце" посібник агресора облаштував у будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.
Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.
Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень, однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) КК України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
Нагадаємо, наприкінці листопада було повідомлено про підозру у пособництві ворогу заступнику міського голови Херсонської міськради. Він сприяв налагодженню роботи комунально-житлових послуг для окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, підрозділів Росгвардії, ФСБ та російських військових.