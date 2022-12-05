Юлія "Тайра" Паєвська отримала премію імені Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Церемонія нагородження відбулась 4 грудня у Домі Франка у Львові.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Премію імені польського письменника Станіслава Вінценза започаткував народний депутат Микола Княжицький у 2018 році. Цьогоріч премія вручається вп’яте. Раніше лауреатами були: правозахисних, дисидент та віцеректор УКУ Мирослав Маринович (2018); письменник та видавець Іван Малкович (2019); соціолог, культуролог, видавець Леонід Фінберг (2020); у 2021 – літературознавець, перекладач Петро Рихло.

У 2022 році до "Кола Вінценза" додалася Юлія Паєвська. Премію парамедикині та волонтерці Тайрі вручив Микола Княжицький під час урочистої церемонії у Домі Франка.

"Я дуже вражена і розчулена, я цього не очікувала. Не думаю що я достойна цієї високої премії. Не знаю як вам спало на думку вручити її мені. Але я приймаю її як велику честь, і одразу присвячую Володимиру Вакуленку та всім діячам культури, які були замордовані московськими окупантами", - прокоментувала свою нагороду Паєвська.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій зник біля села Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022. Згодом стало відомо що Вакуленко викрадений окупантами. Після звільнення Ізюму тіло письменника було знайдене в одному з місць масових поховань зі слідами катувань.