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"Повістки в пунктах обігріву" та "електромережевий канібалізм": ЦПД підсумував основні фейки росіян про Україну за тиждень

Пропагандисти росЗМІ прродовжують поширювати брехню по Україну.

"Повістки в пунктах обігріву" та "електромережевий канібалізм": ЦПД підсумував основні фейки росіян про Україну за тиждень

Центр протидії дезінформації підсумував головні фейкові повідомлення росіян за минулий тиждень.

Про це повідомляє ЦПД у Telegram.

Зокрема, росЗМІ повідомили, що в Україні нібито вручають громадянам повістки в пунктах обігріву, у місцях роздачі гуманітарної допомоги та в пунктах безкоштовного харчування. Комусь - "виписують на місці та відпускають, а когось одразу везуть до пункту формування".

Але така інформація не відповідає дійсності, наголосили в ЦПД.

Також росіяни поширюють інформацію про те, що Київ "під контролем британських спецслужб та за допомогою канадської ПВК GardaWorld" нібито готує провокацію, щоб зірвати ініціативу ООН з відновлення транзиту аміаку трубопроводом Тольятті. Пропагандисти поширюють брехню про те, що на Одеському припортовому заводі Київ має намір підірвати дахи сховищ аміаку та цехів і показати це як ракетний удар ЗС РФ.

Ще один фейк "розганяють" білоруські ЗМІ - про те, що в Чернігові нібито розпочався "електромережевий канібалізм" - укураїнські комунальники зрізають придатне для використання обладнання високовольтних ліній з одних ділянок, щоб перекинути на інші.

Нагадаємо, раніше російські Telegram-канали почали розповсюджувати фейк про те, що “в Україні почали робити тест на відсутність “гена москаля”.

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