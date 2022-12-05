Через довготривалі відключення світла українці почали жити в нових умовах, що іноді призводять до небезпеки.

У Києві в неділю ввечері в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів стався вибух.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Кожного дня, через довготривалі відключення світла, українці почали жити в нових умовах, що іноді призводять до небезпеки. У столиці нині почастішали випадки пожеж та вибухів у багатоквартирних будинках через несанкціоноване використання газових балонів для приготування їжі та обігріву", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 4 грудня о 20:46 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС надійшло повідомлення про вибух у Деснянському районі столиці.

На місце події було направлено рятувальників 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На місці рятувальники встановили, що ймовірно, стався вибух газового балону без послідуючого горіння, на 17-му поверсі в одній із квартир 22-ти поверхового житлового будинку.

Внаслідок вибуху зруйновано суміжну стіну кімнати, балкон, віконну раму з вікном спальної кімнати, облицювання ванної кімнати та меблі, частково зруйновано стіну сусідньої квартири. Від уламків вибуху пошкоджені припарковані біля будинку 3 легкові автомобілі. А також, пошкоджено кондиціонери на 5, 10, 13 та 14 поверхах.

Фото: ДСНС

"На жаль, внаслідок вибуху 38-ми річний квартиронаймач отримав незначні опіки верхніх кінцівок, голови та шиї. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловік був госпіталізований в опіковий центр", - повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

На місці події працювало триодиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу. Причину та обставини вибуху встановлюватимуть правоохоронні органи.

Рятувальники закликали киян бути уважними при користуванні газом, неухильно дотримуватися правил експлуатації газових приладів.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора в КМДА повідомили, що Київ скоро може повернутися до планових відключень світла. Зараз ситуація поступово стабілізується, наразі відключають до 25% столиці.