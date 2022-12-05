Ворог обстріляв Запоріжжя, вдарили по промисловим та енергооб’єктам

Вночі 5 грудня ворог знову атакував ракетами Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста”, – йдеться у повідомленні.

Ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств.

На цей час повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.

На місцях працюють відповідні служби.

Нагадаємо, 2 грудня вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю і обстріляли село в одній з громад Запорізької області.