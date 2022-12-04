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Те що робить Путін в Україні - це варварство, - Блінкен

Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії.

Те що робить Путін в Україні - це варварство, - Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу критичної інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє Politico з посиланням на Державного секретаря США.

Блінкен зазначив, що президент Росії Путін прийняв тактику випаленої землі, оскільки його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін", - сказав Блінкен.

Він характеризував як варварство, те що робить президент РФ в Україні.

"Він намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство", - заявив він.

Нагадаємо, на цьому тижні на зустрічі Блінкена із главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорювалось надання засобів протиповітряної оборони.

Перед тим Держсекретар США запевнив, що НАТО підтримуватиме Україну впродовж зими та до перемоги.

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