​На Херсонщині російські окупанти встановили блокпост на річці, а в одному з районів припинили видавати пенсії

Пенсіонерів змушують писати заяви і отримувати паспорти і громадянство РФ.

На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни продовжують тероризувати населення.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами рашисти встановили блокпост на річці Чайка. Тут заборонили прохід для приватних човнів.

У захопленому Скадовському районі працівники пошти перестали доставляти пенсії.

"У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство Російської Федерації", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, за інформацією українських військових, окупанти проводять обшуки та перевірки серед цивільного населення й намагаються виявити патріотів. Також продовжують вербувати жителів методом тиску.

3 грудня росіяни обстріляли з танків звільнене село Республіканець на Херсонщині. Постраждало подружжя: чоловік загинув, а дружина потрапила з важкими травами в лікарню.