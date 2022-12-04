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Січеславська бригада отримала від фонду "Повернись живим" 15 нових позашляховиків

Військові наголосили, що завдяки мобільності підрозділів "наші воїни щодня наносять чималих втрат армії окупанта".

Січеславська бригада отримала від фонду "Повернись живим" 15 нових позашляховиків
Фото: Вікіпедія

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав бійцям 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади позашляховики.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Йдеться про 15 нових авто. 

Військові наголосили, що завдяки мобільності підрозділів "наші воїни щодня наносять чималих втрат армії окупанта".

До цього "Повернись живим" передав обладнання та комплектуючі на понад 1,5 млн грн 190-му навчальному центру ЗСУ.

Нагадаємо, раніше фонд і блогер, волонтер Ігор Лаченков оголосили збір для проєкту Black box, кий реалізовують із Головним управлінням розвідки Міноборони.

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